美元全面走弱 受美債務和貿易變數拖累 日圓見144字頭

美元周一對主要貨幣全面下跌；受穆迪調降美國信用評等影響，美國長期公債殖利率保持上漲。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌 0.7%至100.426。

受美國政府舉債疑慮影響，美國30年期公債殖利率一度觸及5%，隨後回落至約4.937%。美國10年期公債殖利率升至4.473%。

貿易緊張局勢也讓美元受壓。美國財長貝森特周日在接受電視專訪時表示，貿易談判缺乏「善意」的國家，美國總統川普將會以4月2日宣布的稅率來加徵關稅。

富國銀行的Aroop Chatterjee和Erik Nelson寫道：「我們預計美元在短期內受到的影響會較為溫和，因為穆迪的此次降等更像是對其信用評級的滯後性調整，而不是向市場傳遞了新的信息。」「短期內，市場將密切關注國會關於財政法案的討論」

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯在內的聯準會（Fed）官員表示，由於經濟前景不確定，決策者們可能還沒準備好在9月之前降息。

歐元兌美元一度勁升1.1%至1.1288； 歐元也受到歐洲央行總裁拉加德講話的提振；拉加德表示歐元兌美元近期走升是因為美國總統川普不穩定的政策所致，也是歐洲的一個機遇。

美元兌日圓貶值0.6%至144.88。

避險基金和長期投資人正重新布局看多日圓的交易；美國和日本本周可能討論外匯議題。