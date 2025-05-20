台積電ADR跌0.4% 較台北交易溢價18.6%

台積電ADR周一（19日）下跌0.3%，收在193.50美元，較台北交易溢價18.6%。

美國股市周一開低後反彈，收盤保住漲勢，儘管美國主權信用評等遭到調降，標普500指數仍締造連續六日上漲，收盤時距離多頭走勢僅一步之遙。

道瓊工業指數上漲 137.33 點，漲幅 0.3%，至 42,792.07 點；標普500 指數漲 5.22 點，漲幅 0.1%，至 5,963.60 點；那斯達克綜合指數微漲4.36點，漲幅0.02%，至19,215.46點。

費城半導體指數下跌0.5%，超微（AMD）跌2.1%，輝達（NVIDIA）漲0.1%。輝達是當天市場焦點，該公司在台北發表最新技術，希望維持人工智慧（AI）算力需求成長，並確保旗下產品始終處於業界核心地位。

台灣加權股價指數周一下跌319.86點，收在21,523.83點。台積電跌1.4%，收在984.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 149.00 -0.90 142.00 4.93

中華電 CHT 132.14 +0.32 131.00 0.87

台積電 TSM 1,167.27 -0.37 984.00 +18.62

聯電 UMC 47.78 +0.76 47.75 0.06

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價