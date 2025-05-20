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標普500指數連六漲 扳回美政府債信遭降頹勢 輝達收高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
不少分析師認為，美國債信被調降是已知的事實，甚至建議若造成美股下跌可以逢低介入。路透
不少分析師認為，美國債信被調降是已知的事實，甚至建議若造成美股下跌可以逢低介入。路透

美國股市周一下跌後反彈，收盤保住漲勢，儘管美國主權信用評等遭到調降，標普500指數仍締造連續六日上漲，收盤時距離多頭走勢僅一步之遙。

道瓊工業指數上漲 137.33 點，漲幅 0.3%，至 42,792.07 點；標普500 指數漲 5.22 點，漲幅 0.1%，至 5,963.60 點；那斯達克綜合指數微漲4.36點，漲幅0.02%，至19,215.46點。

費城半導體指數下跌0.5%，超微（AMD）跌2.1%，台積電ADR跌0.4%，輝達（NVIDIA）漲0.1%。輝達是當天市場焦點，該公司在台北發表最新技術，希望維持人工智慧（AI）算力需求成長，並確保旗下產品始終處於業界核心地位。

上周五盤後，穆迪以巨額財政赤字和不斷上升的利息成本為由，拔除美國最後一個3A信用評等。令投資人對美國債務疑慮更甚的是，眾院預算委員會周日晚間批准了川普總統的稅收和支出法案，預算赤字將再增數兆美元。

受美國政府舉債疑慮影響，美國30年期公債殖利率一度觸及5%，隨後回落至約4.937%。美國10年期公債殖利率升至4.473%。

Fundstrat Global Advisors的分析師Thomas Lee認為，穆迪調降評級「基本上不是什麼大事」，還說如果股市出現任何疲軟跡象，他將「逢低大舉買入」。他說：「穆迪引用的是我們已知的事實，那就是美國巨額的赤字，所以這並不令人意外。」

摩根士丹利的威爾森（Michael Wilson）也表示，周五的信用評級下調一旦引發拋售，投資人應逢低買進，而美中貿易休戰已降低了經濟衰退的可能性。

但摩根大通(JPMorgan) 執行長戴蒙周一表示，他認為關稅的全面影響尚未傳導至整體經濟。他警告，隨著企業因應新的供應成本，股市可能大幅下跌。

摩根大通收跌1%，穆迪評級隨後調降摩根大通在內的一些大型銀行的存款評等，理由是上周五美國主權信用評等被調降，以及政府支持這些銀行的能力減弱。

美國鋼鐵公司收漲3.2%，日本製鐵據傳擴大對美國鋼鐵的投資承諾，前提是川普批准交易。

Novavax 跳漲 15%，該公司新冠疫苗終於獲得美國監管部門批准。

阿里巴巴ADR跌0.4%，川普政府據報對蘋果和該中國科技巨頭的潛在交易表示憂心。

美國 指數 信用

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