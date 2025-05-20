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穆迪調降主權評等 「拋售美國」心理再度升溫

經濟日報／ 編譯劉忠勇任中原／綜合外電
國際信評機構穆迪（Moody's）調降美國主權評等後，「拋售美國」的風潮似乎再起。 路透
國際信評機構穆迪（Moody's）調降美國主權評等後，「拋售美國」的風潮似乎再起。 路透

國際信評機構穆迪（Moody's）調降美國主權評等後，「拋售美國」的風潮似乎再起，美國股、匯、債市19日早盤全面走低，道瓊指數下跌300點，DXY美元指數一度跌逾1%；美國30年期公債殖利率一度升破5%，站上2023年11月最高點，10年期殖利率站回4.5%，公債價格反向走跌。

穆迪歸咎歷任總統和國會讓預算赤字不斷擴大，且毫無縮減跡象，上周五（16日）晚間宣布調降美國的主權債信評等，也是三大信評機構中最後一家摘掉美國3A桂冠。這次降評無疑加劇華爾街對美國公債的疑慮，尤其國會正準備議決更多減稅措施，儘管可能對經濟和股市有利，但這些計畫的資金至今尚無著落。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

歐洲央行（ECB）總裁拉加德在法國論壇報17日刊出的專訪中表示，美元最近反常兌歐元走貶，反映「金融市場對美國政策不確定感漸深且失去信心」。

公債殖利率上揚，會推高利息支出，增添美國政府的債務負擔，同時也可能因推升貸款利率（如房貸和信用卡利率），進而導致經濟放緩。

美國財長貝森特18日接受NBC訪問時說，穆迪是落後指標，「我未必認同前財長桑默斯過去所言，但他在2011年也講過同樣的話，這是落後指標。」他還說，這些問題不是過去百日造成的，是拜登政府留下的爛攤子。  

儘管巴克萊的麥克林等分析師認為，美國信評遭到調降，並不會使法人機構大賣美債、引發拋售潮，對貨幣市場影響也有限，但勢必使公債持有者更加擔憂美國政府的負債能否維持下去。

AXA資產管理公司經理人欽達迪表示，信評遭到調降，是「強力提醒美國不應將以低利發行公債的『囂張特權』視為理所當然。」

穆迪宣布降評同時，美國財政部指出，中國大陸3月減持美債，引發市場對中國官方減持美債和美元部位的臆測，但前美國財政部官員塞瑟在X上貼文表示，這只是「縮減期限的操作，而非真正撤離美元」。

美國公債 殖利率

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