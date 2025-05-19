防止企業鑽漏洞！印度擬緊縮外資持股規定

消息人士表示，印度計劃緊縮企業的外資持股規定，可能對電商和製藥在內等企業，造成顯著影響。

路透報導，這項改變將重新定義印度對外資直接或間接持有的企業的態度，使其在轉移股票或進行整頓時，必須依循外國直接投資（FDI）法規。

印度正重新審視其外國投資法規，以便將其簡化，並填補漏洞。兩名不願具名的政府官員說，這項變革的討論快要定案。負責公布法規的印度財政部和印度準備銀行（央行），均未回覆置評請求。

消息人士指出，新德里政府計劃在「外資持有並控制的實體」（FOCE）下增設新類別，納入擁有「間接外國投資」的印度企業。該人士說，「在直接投資的情況下不被允許的，在間接投資下也不應被允許，這如今將清楚反映在法規之中」。

這名人士也說，「修改後的法規一旦施行，即便是在國內進行的整頓行為，或資產的內部轉移，都可能觸發外資持有企業的FDI責任」。

FOCE將被定義為「由居住海外者或海外投資基金控制的印度公司」。新法規將使間接持有與直接持有的外資企業，在組織結構和持有人改變時，必須遵循FDI法規。尤其是，任何間接持股的轉移均須提報，還須遵守產業本身的外國投資上限。此外，企業也須依規申明，這些交易活動將在公平的市場價格下進行。