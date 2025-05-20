川普「大而美法案」過頭關 非美公民匯款課稅引發憂慮

美國川普政府的「大而美法案」（The One, Big Beautiful Bill）18日在眾院預算委員會闖關成功。該法中提議要對非美國公民的匯款課稅5%，但未寫課稅款項種類，部分印度媒體猜測，匯出美股收益也許會被課稅，引發憂慮。

大而美法案提議對匯款徵收5%稅款，鎖定逾4,000萬名非美國公民，包括綠卡持有人、H1B、H2A、H2B工作簽證持有者等，美國公民可以豁免。川普近來表示，他正在擬定總統備忘錄，以中斷美國境內民眾的非法匯款。

倘若法案通過，表示要從美國匯款1,000美元到國外，需繳交50美元稅款。此一費用將由合格匯款服務供應商收取，每季上繳給財政部。

不具名會計師表示，目前法案尚未通過，5％稅款似乎比較像手續費、或所得稅扣繳概念，但以台灣人投資美國股票為例，股利所得本來就要辦理扣繳，是否還要再疊加繳納5％稅款，可能要待具體措施出爐才會更明朗，對投資人或納稅人影響仍待評估。由於美國匯款有近28%流入印度，2023至2024年總額高達1,200億美元，當地媒體極為重視，大篇幅報導。印媒New18和Adda247寫道，新法案不限於每月匯款，可能連匯出投資收入、認股權收益也須課稅。

然而，匯出美國投資所得是否須課稅仍不確定，大型印度媒體和其他歐美媒體並未提及此事，大而美法案條文也未明確寫到要對投資收入徵稅。

儘管作為延長或擴大減稅措施的配套措施，共和黨人試圖籌措財源，例如削減Medicaid經費、僑民匯款回國課稅，但預算專家指出，這項大而美法案預計未來十年將使美國36.2兆美元的債務增加3兆至5兆美元。

這項川普推動的減稅法案因共和黨內訌對支出削減的爭執而延遲數日，但周日終於闖過預算委員會頭一關，為本周在眾議院表決鋪路。這對川普和眾院議長強生來說是一大勝利，強硬的共和黨保守派議員反對法案部分內容，上周五在眾院預算委員會阻擋法案。

不過，預算委員會21名共和黨成員中四位強硬派在周日晚上召開的會議中，投下形同棄權的「出席」票，讓法案以17票對16票過關，委員會所有民主黨議員都投反對票。