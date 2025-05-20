Covid捲土重來 亞洲藥廠股漲 帶動新冠檢測工具廠等股價

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
新冠肺炎（Covid-19）疫情正默默在部分亞洲地區捲土重來。（路透）
新冠肺炎（Covid-19）疫情正默默在部分亞洲地區捲土重來。（路透）

新冠肺炎（Covid-19）疫情正默默在部分亞洲地區捲土重來，尤其是在香港、新加坡、中國大陸和泰國，確診和重症病例數都出現大幅攀升，這也帶動了亞洲地區新冠檢測工具廠商和藥廠股價大漲。

泰國媒體報導，香港的新冠疫情正再度受到密切關注。香港衛生署衛生防護中心數據顯示，在5月3日止的一周內，新冠呼吸道樣本檢測陽性比率，以及重症患者人數（31例），都達到一年來最高。同時，汙水監測也發現病毒含量顯著升高，顯示社區傳染正在擴大。

而在新加坡，衛生部公布的同一周新冠病例數暴增了28%，達到約14,200例。因新冠而住院的患者數也增加約30%。這是星國政府近一年來首次像這樣公布官方數據，顯示情況已被認為非常令人擔憂。

中國大陸和泰國也觀察到類似趨勢。大陸疾病預防控制中心數據顯示，在5月4日止的五周內，大陸醫院的新冠檢測陽性率已攀升逾一倍，顯示大陸可能又即將進入去年夏天經歷過的新冠傳染高峰期。

泰國的新冠疫情則在4月潑水節後復熾。泰國疾病管制局已證實，今年來已經歷過兩次大規模的疫情爆發，並敦促民眾盡速接種疫苗，尤其是高風險族群。

印度雖然目前尚未出現新一波疫情跡象，衛生與家庭福利部公布的全國活躍病例只有93例，但印度公衛專家正密切監視狀況，要民眾以亞洲鄰國的疫情爆發為戒，過度放寬措施可能導致疫情迅速爆發。

不過，亞洲的這一波新冠疫情復熾，也帶旺了一些公司的股價。南韓新冠檢測工具廠商19日股價全數上漲，其中Sugentech躍漲了29%。疫苗製造商日本第一三共和南韓SK Bioscience也分別大漲逾7%，上海君實生物在港股上市的股價則上漲4.3%。

衛生署 疫情 泰國

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