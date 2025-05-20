美日財長會談前夕 投資人重建日圓多頭部位

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

七大工業國集團（G7）財長與央行總裁會議將於本周登場，美日財長有望討論匯率議題，避險基金和長期投資人看好日圓在會議前升值，正重建日圓的多頭部位。

彭博資訊報導，日本財務大臣加藤勝信16日表示，本周將找機會與美國財長貝森特討論匯率議題，此時正值外界臆測川普政府對美元貶值抱持開放態度之際。

受到穆迪將美國主權信評由Aaa調降至Aa1的帶動，日圓19日盤中一度升值0.71%至144.67。

野村國際駐倫敦G10現貨交易主管佛斯特說，「避險基金和長期投資人正在買進日圓，並賣出美元以及其他與日圓交叉的貨幣」，「有關日本可能也面臨升值壓力的臆測，也促使日圓重新湧現買盤」。

美國商品期貨交易委員會數據顯示，截至5月13日當周，槓桿基金將日圓多頭合約提高至24,741口，是2019年9月以來最多。

美銀駐香港G10外匯交易亞太主管斯塔梅諾維奇說，「日圓升破148，使建立看跌美元、看漲日圓的新部位，看來更具吸引力」。野村也觀察到，匯率選擇權市場中對「日圓升值時會增值」的交易，產生興趣。

避險基金 美國 日本

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