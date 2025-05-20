快訊

川普與普亭通話2小時：梵蒂岡有興趣主持俄烏和談

聽新聞
0:00 / 0:00

美丟3A信評 華爾街拋售美債疑慮加深

聯合報／ 編譯劉忠勇、記者陳美君／綜合報導

信評機構穆迪上周五宣布將美國主權信用評級從Aaa降至Aa1後，美股期指和美債期貨回落，美元也在亞洲早盤交易走低。由於美國國會已開始議決更多資金無著落的減稅措施，降評可能加劇華爾街美國公債的疑慮。

美國十年期公債殖利率在上周一度攀升至百分之四點四九。公債殖利率上揚會增加利息支出，增添美國政府的債務負擔，也可能因推升貸款利率（如房貸和信用卡利率），進一步導致經濟放緩。

我財金部會與壽險業高層昨說，對國際主要投資機構而言，美債即使被降至Aa1，依舊被視為無風險資產，不致產生美債拋售潮。

華爾街 美國公債 壽險業

延伸閱讀

穆迪降美3A主權信評等級 美債會被拋售嗎？財金官員與壽險高層這麼說

股匯皆疲 新台幣量縮翻貶收30.205元

美國痛失3A信評 法人：債券投資應重收益提升下檔防護

美財長：談判欠善意國家 關稅回到解放日水準

相關新聞

穆迪調降主權評等 「拋售美國」心理再度升溫

國際信評機構穆迪（Moody's）調降美國主權評等後，「拋售美國」的風潮似乎再起，美國股、匯、債市19日早盤全面走低，道...

美債殖利率回落 降評影響力弱 美股史指連6漲

由於美國公債殖利率從高點回落，且投資人忽略穆迪調降美國信用評級的影響，史坦普500指數小幅上漲。

90後陸富豪狂砸千萬美金 只為和川普吃頓晚餐

中國億萬富豪孫宇晨（Justin Sun）再次成為新聞焦點，他狂砸1790萬美元 ，只為參加川普總統22日的支持者晚宴活...

川普「大而美法案」過頭關 非美公民匯款課稅引發憂慮

美國川普政府的「大而美法案」（The One, Big Beautiful Bill）18日在眾院預算委員會闖關成功。該...

Covid捲土重來 亞洲藥廠股漲 帶動新冠檢測工具廠等股價

新冠肺炎（Covid-19）疫情正默默在部分亞洲地區捲土重來，尤其是在香港、新加坡、中國大陸和泰國，確診和重症病例數都出...

美日財長會談前夕 投資人重建日圓多頭部位

七大工業國集團（G7）財長與央行總裁會議將於本周登場，美日財長有望討論匯率議題，避險基金和長期投資人看好日圓在會議前升值...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。