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德國不再反核 歐盟核能立法有解

聯合報／ 編譯劉忠勇茅毅／綜合報導
梅爾茨曾批評前任總理蕭茲在德國面對能源價格高漲之際，仍關閉最後三座核能電廠。（美聯社）
梅爾茨曾批評前任總理蕭茲在德國面對能源價格高漲之際，仍關閉最後三座核能電廠。（美聯社）

英國金融時報19日報導，德國已揚棄長期反對核能的立場。該報導說，德國中間偏右的梅爾茨政府本月上台，柏林此一政策轉變，是德、法兩國在核能立場上和解的第一個具體跡象。

法國及德國官員表示，德方已向法方示意，不會再阻擋法國想確保核能在歐盟立法中，跟再生能源一視同仁的作為。這也解決德、法間的一大爭端，而該爭端至今使歐盟能源政策遲遲無法定案。

一位參與法、德相關會談的法國外交高官說，德方表示在核能議題上會非常務實，即消除歐盟立法中仍存在對核能的所有偏見。

德國立場出現轉變，正值德國新總理梅爾茨尋求納入法國的核保護傘，作為對抗未來俄羅斯侵略的嚇阻。一位德國官員說，「我們現在真的終於願意與法國討論歐洲的核嚇阻，遲來總比不來好」。

比利時智庫布魯塞爾歐洲與全球經濟研究所研究員沃爾夫表示，德、法在此事上的和解是大家所樂見，將讓歐盟在能源這個主題上更容易（達成共識）。而在政治上，梅爾茨也正考慮核保護傘的部分。

梅爾茨5月當選並就任總理，他對德國2011年廢核的決策向來不以為然，直言同為保守派基民黨的時任總理梅克爾，使德國因此喪失價廉又可靠的供電來源。

梅爾茨也批評中間偏左的社民黨籍前總理蕭茲，在德國能源價格高漲之際，仍將德國最後3座核電廠停機。不過梅爾茨並不打算重啟傳統核電廠，已承諾投資新式核能技術，包括小型模組化反應爐（SMR）和核融合技術。而核融合與核分裂不同，不會產生長久存在的核廢料

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