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輝達攜手阿聯MGX 打造歐洲最大AI資料中心

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
輝達聯手MGX及法國企業，打造歐洲最大資料中心。路透
輝達聯手MGX及法國企業，打造歐洲最大資料中心。路透

輝達（Nvidia）與阿布達比科技投資公司MGX，聯手法國國家投資銀行（Bpifrance）及新創公司Mistral AI，宣告要建立歐洲最大的人工智慧（AI）資料中心園區，推展法國和阿聯的AI發展雄心。

這四間公司在法國凡爾賽宮的「選擇法國」峰會上發表聲明，要在巴黎近郊建造發電量1.4百萬瓩（GW）的AI園區。

阿聯總統穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan）2月會晤法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），達成AI合作協議，催生出上述合作。這個方案顯示阿聯希望經濟多元化、並擴展政治影響力，法國則想在歐洲發展「AI主權」。

法國總統府聲明表示，這座AI園區耗資85億歐元，預計在2028年開始第一階段運作。

其他參與的夥伴包括法國工業集團布伊格（Bouygues）、法國電力公司（EDF）、巴黎理工大學（Ecole Polytechnique）以及阿布達比的扎耶德AI大學（MBZUAI）

馬克宏 輝達 法國 巴黎

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