AI將大幅提升職場生產力或薪資？美國研究揭：效果不顯著

ChatGPT等人工智慧（AI）工具已進入上千白領工作職場，但根據美國全國經濟研究所（NBER）的一項研究，平均而言，AI並未顯著提升生產力，也未見大幅縮減工時，或讓工作者得到更佳報酬。根據這項研究，AI帶來職場變革的潛力，或因炒作而被大幅高估，實際上則「期待甚高，表現平平」。

財星雜誌（Fortune）報導，經濟學者、芝加哥大學布斯商學院助理教授亨勒姆（Anders Humlum），及哥本哈根大學的經濟學博士生維斯特佳德（Emilie Vestergaard），於本周發表的一篇進行中論文中寫道：「AI聊天機器人對任何一種職業的收入及工時，都未造成顯著影響。」

該研究調查7,000個職場中的25,000名工作者，並聚焦被視為易受AI影響的職業，包含：會計人員、客服專員、財經顧問、人資專員、資訊服務專員、記者、法律專家、行銷專家、文書職員、軟體開發人員及老師等。

研究發現，在工作中運用AI的工作者，平均節省了3%的時間，有些則更多，但薪資並未因此上調，僅3%-7%的生產力提升，被轉化為薪酬。換句話說，研究結果顯示，人類工作者並未被大規模取代，但也沒看到生產力的轉型，或是與AI協作的「超級工作者」的大幅崛起。

他們並表示，雖然各職場快速引進AI，企業重金投資該技術，但工作場所中的AI運用，帶來的經濟層面影響仍然很小。「軟體開發、程式編寫、擬定行銷任務、幫人資撰寫徵才啟事—這些任務是AI能有助於加速完成的。但根據更廣泛的職務調查，雖然AI仍能很有幫助，但其所節省的（成本）卻少得多。」

本研究所蒐集的工作者案例中，超過80%的人將使用AI所省下的時間，用於完成其他工作（僅少於10%的人說他們得到更多休息或閒暇時間），其中也包含因AI使用而被創造出的新工作，比如編輯AI生成品的副本，在亨勒姆自己的案例中，則是調整測驗題目，以確保學生不會使用AI來作弊。

諾貝爾經濟學獎得主艾塞默魯（Daron Acemoglu）曾對自動化及勞動議題進行廣泛研究，他預估未來10年間，AI對生產力的提升最高將達到GDP的1.1%-1.6%，如此幅度對美國這樣的先進經濟體來說相當可觀，但遠不及一些技術專家所預測，將達到GDP的一倍。

艾塞默魯去年曾向財星雜誌寫道，AI的危險在於「炒作將會持續一陣子，並在此過程中造成比專家所預期更多的損害」。但實際上，「要從任何技術中提升生產力，都需要組織性的調適、一系列補充性的投資，以及透過培訓及在職學習來對勞工技能進行提升。」