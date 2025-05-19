快訊

美股早盤／道瓊挫跌逾100點 美失3A評等引發債券殖利率飆升

幕後／不是北市也難 輝達選士北科T17、T18暗藏三贏盤算

美股早盤／道瓊挫跌逾100點 美失3A評等引發債券殖利率飆升

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國主權債信評等遭降，引發美債殖利率上升，拖累美股道瓊早盤一度挫200點，但隨後跌幅收斂。路透
美國主權債信評等遭降，引發美債殖利率上升，拖累美股道瓊早盤一度挫200點，但隨後跌幅收斂。路透

美股三大指數19日早盤全面挫跌，道瓊工業指數跌100點，受累於穆迪下調美國主權債信評等，引發美債殖利率飆升。

道瓊工業指數早盤跌0.2%、標普500指數跌0.6%、那斯達克指數挫跌0.8%。費城半導體指數跌1.3%、台積電ADR跌1.5%。

穆迪16日盤後將美國主權債信評等，從最高級的Aaa下調一級至Aa1，跟進其他信評機構。穆迪指出，聯邦政府預算赤字擴大使資金籌措面臨挑戰，以及在高借貸成本環境下需不斷借新還舊的壓力，是調降主因。

美國信評遭降導致債券價格承壓，30年期美債殖利率19日早盤一度升破5%，10年期殖利率也突破4.5%。這些殖利率水準在上月曾引發股市大幅回落，並迫使川普政府暫緩推動最嚴格的關稅措施。

Bleakley金融集團投資長布克瓦表示：「外國對美債的需求減少，加上龐大債務需不斷再融資的根本問題仍未解決。」他指出，穆迪這次調降「具有象徵意義」，明確指出美國債務與赤字問題日益嚴重。

市場擔憂殖利率上升將拖累經濟，並削弱投資人的風險胃納，可能使科技股首當其衝。Palantir下跌逾3%；特斯拉跌3%；輝達跌0.5%。

道瓊指數 美股 美債

延伸閱讀

穆迪打亂反彈腳步 台指期夜盤持續腳軟

穆迪降美3A主權信評等級 美債會被拋售嗎？財金官員與壽險高層這麼說

股匯皆疲 新台幣量縮翻貶收30.205元

外資賣超130億元、群創被賣最多 但這類股竟最獲外資青睞

相關新聞

美股早盤／道瓊挫跌逾100點 美失3A評等引發債券殖利率飆升

美股三大指數19日早盤全面挫跌，道瓊工業指數跌100點，受累於穆迪下調美國主權債信評等，引發美債殖利率飆升。

路透：川普集團考慮在胡志明市蓋摩天大樓 川普次子將到訪

據路透社見過的越南政府文件，美國總統川普家族投資公司「川普集團」與合夥的越南開發商正考慮在胡志明市建造1棟摩天大樓，且川...

美銀：AI晶片已成「新通貨」 扮演地緣政治談判要角

美國銀行（BofA）分析師看好輝達（Nvidia）、超微（AMD）等晶片股的後市，主因中東國家積極推動大型人工智慧（AI...

賣壓再現！美國失去最後3A信評 亞股一片慘綠

國際信評機構穆迪以政府債務攀升為由，將美國主權信用評級從最高等級3A下調至Aa1，並警告美國債務恐進一步膨脹。美國失去最...

高通CEO艾蒙宣布進軍資料中心 展示AI多元應用場景

高通執行長艾蒙持續展示其推動AI PC生態系的最新成果，與多家全球領導品牌深化合作，橫跨消費、企業、創作、開發與工業應用...

高通執行長艾蒙：與微軟攜手 擴大AI領域的合作

高通執行長艾蒙表示，全新推出的Snapdragon X Elite晶片幾乎擊敗了所有對比產品，其中最令人驚艷的是電池續航...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。