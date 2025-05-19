路透：川普集團考慮在胡志明市蓋摩天大樓 川普次子將到訪

據路透社見過的越南政府文件，美國總統川普家族投資公司「川普集團」與合夥的越南開發商正考慮在胡志明市建造1棟摩天大樓，且川普次子艾瑞克預計本週訪胡志明市會見官員。

越南政府上週才批准「川普集團」（The TrumpOrganization）與越南夥伴「京北都市發展」（KinhBac City Development，KBC）在越南北部斥資15億美元的開發案，將建造高爾夫球場、飯店與房產。經濟仰賴出口的越南正與華府談判貿易事務，以免承受美國的懲罰性關稅。

路透社報導，根據越南外交部胡志明市分部代理主任15日簽署的這份內部文件，川普集團的代表將訪問市中心1個高檔區，以「調查提議的川普大樓興建地點」。市府當局也獲邀與川普集團的代表合作，文件表示希望雙方屆時能召開1場工作會議。

文件還寫道，胡志明市官員獲邀「出席1場與川普集團高級副總裁艾瑞克．川普（Eric Trump）的晚宴」，預定22日晚間在市中心的1家飯店舉行。

川普集團目前由川普（Donald Trump）的孩子經營，川普在贏得首個美國總統任期後將公司領導權交給子女。

另據文件，胡志明市當局預定今天稍晚與川普集團和KBC合資公司的1名代表先行會面。

胡志明市官方網站今天公布的官員公開行程表包含上述2場會面，但未提供會面內容和出席者名單等進一步資訊。

越南外交部、川普集團與KBC都未立即回覆置評請求。

由於這棟摩天大樓計畫仍在初步階段，目前仍不清楚川普集團是否會持續推動，以及當局是否會批准。