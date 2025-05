美銀：AI晶片已成「新通貨」 扮演地緣政治談判要角

美國銀行(BofA)分析師看好輝達(Nvidia)、超微(AMD)等晶片股的後市,主因中東國家積極推動大型人工智慧(AI)計畫,凸顯AI運算的長期需求持續升溫;同時,AI晶片也已成為地緣政治談判中的「新通貨」。

美銀在報告中估算,沙烏地阿拉伯公共投資基金(PIF)旗下子公司Humain與輝達(Nvidia)、超微(AMD)攜手推動的AI基礎設施計畫,年投資規模可達30億至50億美元,累計數年將上看150億至200億美元。

輝達將為Humain提供18,000顆自家最先進的Blackwell晶片;而輝達在AI加速器領域的勁敵超微,則與Humain簽署了一項規模達100億美元的合作協議,將為Humain的資料中心提供500千瓩(MW)的AI運算能力。

Such "sovereign AI" deals could represent more than $50 billion annually in the overall $450 billion-$500 billion global AI infrastructure market opportunity globally, BofA said.

美銀表示,這類「主權AI」協議,有望在規模4,500億美元–5,000億美元的全球AI基礎建設市場中,每年占據超過500億美元的商機。

分析師指出,「主權AI也可能有助於解決美國資料中心電力供應短缺的問題,並抵銷美國企業對中國大陸出口受限所帶來的逆風」。

美銀指出,輝達與超微有望成為沙國AI計畫的最大贏家,並重申對這兩檔股票的「買進」評級,同時將輝達的目標價從150美元上調至160美元,把超微的目標價從120美元上調至130美元。

報告也指出,晶片股博通、邁威爾科技(Marvell Technology),以及光通訊供應商Coherent同樣可望受惠,並一併重申這些股票的「買進」評級。

美銀表示:「儘管市場競爭日益激烈,我們認為這些廠商仍可望受惠於來自資金雄厚客戶的適度、可靠且具長期性的AI部署需求:其一,超大規模/雲端客戶(2025年相關業者的資本支出年增率可達44%,遠高於去年同期的7%);其二,近期限制AI擴散的規則已被解除;第三,AI晶片在貿易與關稅談判中扮演的關鍵角色—GPU已成為『新通貨』。」