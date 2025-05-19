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賣壓再現！美國失去最後3A信評 亞股一片慘綠

中央社／ 香港19日綜合外電報導
美國失去最後3A信評後，美元隨之走弱，亞股今天一片慘綠。 法新社
美國失去最後3A信評後，美元隨之走弱，亞股今天一片慘綠。 法新社

國際信評機構穆迪以政府債務攀升為由，將美國主權信用評級從最高等級3A下調至Aa1，並警告美國債務恐進一步膨脹。美國失去最後3A信評後，美元隨之走弱，亞股今天一片慘綠。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）的「解放日」關稅政策一度引發股市暴跌，但隨著華府緩和其強硬關稅政策，以及上週和中國達成協議，暫時互降以牙還牙的關稅稅率，市場近期經歷了健康漲勢。

但在穆迪（Moody's）將美債信評等級由最高的3A調降至Aa1後，市場賣壓今天再現。穆迪指出：「十多年來，（美國）政府債務和利息支付率已攀升至遠高於同等信評主權國家的水準。」

國際3大信評機構中，標準普爾公司（S&P）及惠譽（Fitch）先前分別在2011年及2023年調降美債3A信評，在穆迪這次降評後，美國失去了最後一個3A信評。美債殖利率今天走高。

分析師表示，這次穆迪調降美債信評可能顯示，投資人希望獲得更高的美債收益率，進而推高美國政府債務成本。

東京、雪梨、首爾、新加坡、威靈頓、曼谷及台北股市均收黑。美股期指也下跌。香港股市收復開盤後跌勢，終場微跌。上海股市平盤作收。

美元兌其他貨幣匯價也走貶，黃金由於其避險資產吸引力，收復了近期的部分失地，升至每盎司3223美元。

美國 美債 債務 亞股

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