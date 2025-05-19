匯回投資收益剝層皮？美擬對非公民匯款課稅 印媒臆測恐波及美股投資

美國川普政府的「大而美法案」（The One, Big Beautiful Bill）18日在眾院預算委員會闖關成功，該法提議要對非美國公民的匯款課稅5%，但未寫課稅款項種類，部分印度媒體猜測，匯出美股收益也許會被課稅，引發憂慮。

大而美法案提議對匯款徵收5%稅款，鎖定逾4,000萬名非美國公民，包括綠卡持有人、H1B、H2A、H2B工作簽證持者者等，美國公民可以豁免。川普近來表示，他正在擬定總統備忘錄，以中斷美國境內民眾的非法匯款。

倘若法案通過，表示要從美國匯款1,000美元到國外，需繳交50美元稅款。此一費用將由合格匯款服務供應商收取，每季上繳給財政部。

由於美國匯款有近28%流入印度，2023~24年總額高達1,200億美元，當地媒體極為重視，大篇幅報導。印媒New18和Adda247寫道，新法案不限於每月匯款，可能匯出投資收入、認股權收益也須課稅

然而，值得注意的是，匯出美國投資所得是否須課稅仍不確定，大型印度媒體和其他歐美媒體並未提及此事，大而美法案條文也未明確寫到要對投資收入徵稅。