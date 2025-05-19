高通CEO艾蒙宣布進軍資料中心 展示AI多元應用場景

高通執行長艾蒙持續展示其推動AI PC生態系的最新成果，與多家全球領導品牌深化合作，橫跨消費、企業、創作、開發與工業應用，持續擴大Snapdragon X平台的影響力。他同時也宣布將進軍資料中心領域。

高通攜手聯想 實現「AI for All」願景

聯想指出，AI應該普及至每一位用戶，無論是學生、創作者還是企業領袖。聯想已全面採用Snapdragon X Elite與X Plus處理器，推出涵蓋商務、教育與創作需求的AI PC產品線，包括ThinkPad T14s、ThinkBook 16、Yoga Slim 7x與IdeaPad Slim 3x。聯想更推出自家AI代理人「Lenovo AI Now」，並整合Smart Connect軟體，將PC、手機、平板與穿戴裝置串聯為智慧網絡，實現混合式AI應用。

Writer導入企業場景 高通內部成為成功案例

AI企業解決方案商Writer透露，目前已與上百家財星500大企業合作，協助將繁瑣流程AI化。高通內部部署Writer後，每月節省超過2,400小時工時，投資報酬率達九倍。Writer的AI HQ代理系統能橫跨各部門運作，提供企業級擴展性，是高通實踐AI生產力的核心工具之一。

Adobe攜手高通 改變創作流程

高通與Adobe合作，將Snapdragon NPU導入Premiere Pro，實現AI場景剪輯偵測與音訊標籤分類等功能，即時提升編輯效率。這不僅釋放CPU與GPU資源，也為創作者提供高度機動的創作體驗，Snapdragon NPU的整合正重新定義筆電上的創作可能性。

Docker讓AI開發從雲端走向終端

Docker宣布Docker Desktop現已支援Snapdragon X處理器與NPU，協助開發者將AI模型在筆電與桌機本地運行。隨著AI映像檔下載量年增130%，Docker看好Snapdragon平台的效能與能效，稱此次合作將開啟AI開發的新階段。

將與研華聯手 推出工業用AI

艾蒙也說，將與研華科技合作，推出面向工業應用的AI PC，支援製程控制、資產監測、電腦視覺與預測性維護等任務，並強調所有AI皆在裝置端即時運行，滿足低延遲、高可靠性的工業場景需求。

艾蒙最後更釋出關鍵訊號，宣布將進軍資料中心領域。雖未公開細節，但透露其新一代CPU將專為AI時代打造，目標為建構「AI原生資料中心」，以高效能與極低功耗為設計核心，挑戰傳統市場格局。