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高通執行長艾蒙：與微軟攜手 擴大AI領域的合作

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
高通執行長艾蒙說，將全面深化與微軟的合作，推出多款AI PC。路透
高通執行長艾蒙說，將全面深化與微軟的合作，推出多款AI PC。路透

高通執行長艾蒙表示，全新推出的Snapdragon X Elite晶片幾乎擊敗了所有對比產品，其中最令人驚艷的是電池續航力，徹底改寫了人們對Windows筆電的想像。

他指出，這是高通進軍個人電腦（PC）市場的第一步，未來將長期深耕該領域，並與合作夥伴共同推動創新發展。

艾蒙提到，高通今日展現的成果，其實只是與微軟長期合作旅程的起點。例如，微軟最近推出的新一代Copilot+ PC機型，已針對Snapdragon的NPU進行最佳化，高通也正與微軟攜手，將這些裝置部署至數千家企業中。

隨後，艾蒙播放了一段由微軟執行長納德拉出鏡的影片。納德拉表示，過去一年，微軟與高通攜手打造出全新的Windows PC種類：專為人工智慧（AI）時代而設計的Copilot+ PC。

納德拉指出，Copilot+ PC不僅是目前市面上速度最快、效率最高的Windows裝置之一，Snapdragon AI平台更支撐了多項先進創新技術，包括微軟首次在終端設備上部署的小型語言模型（SLM）。

本月，微軟也宣布新款Surface Laptop與Surface Pro將全面搭載Snapdragon晶片。納德拉強調，這一切只是開始，未來將持續與高通攜手，在AI時代為客戶帶來更多創新成果。

艾蒙隨後補充，高通在過去一年取得顯著進展，目前已有750款應用程式原生支援Snapdragon平台，數量是去年的三倍。此外，已有超過50項AI功能與應用透過Snapdragon的NPU加速執行。最重要的是，全球前200大應用程式如今幾乎全數可在Snapdragon平台上順利運行。

談及應用程式時，艾蒙也特別提到遊戲領域的突破。他表示，自產品發表以來，高通持續投入遊戲最佳化，目前已有多達1,400款遊戲能在Snapdragon平台上順暢執行，並與全球多家頂尖遊戲工作室展開合作。

語言 應用程式

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