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高通執行長艾蒙：Snapdragon晶片將引領AI PC新時代

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
高通執行長艾蒙在2025年COMPUTEX發表主題演講 。外貿協會／提供
高通執行長艾蒙在2025年COMPUTEX發表主題演講 。外貿協會／提供

美國晶片大廠高通（Qualcomm）執行長艾蒙（Cristiano Amon）19日在台北發表主題演講，一開場便向觀眾表達能在Computex登台演說的榮幸，並提到今年適逢高通成立40周年。歷經持續不斷的創新，如今高通已成為AI領域的領導者

他表示，今年高通不會將焦點放在發表新晶片上，因為公司始終堅信，AI將為邊緣裝置帶來革命性的轉變。因此，今天演講的核心主題，是探討AI將如何徹底改變人們對這些裝置的想像與認知。

他指出，高通的Snapdragon X系列晶片將成為AI PC的核心，驅動AI時代的電腦。他也回顧，去年Snapdragon X系列晶片推出時引發熱烈回響，不僅效能成為熱議焦點，也成功讓Windows生態系重新奪回效能領先地位。

領導者 成功 X

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