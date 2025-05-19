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輝達超前部署量子運算 傳深入洽談投資新創PsiQuantum

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
輝達（Nvidia）傳出正進一步洽談投資量子運算新創公司PsiQuantum。路透
輝達（Nvidia）傳出正進一步洽談投資量子運算新創公司PsiQuantum。路透

根據美國科技新聞網站The Information報導，輝達（Nvidia）正進一步洽談投資量子運算新創公司PsiQuantum。

報導指出，如果洽談成功，這項投資將是輝達在量子運算立場轉變的最新跡象，因為執行長黃仁勳今年1月時對量子運算領域的看法顯然仍屬保守，當時他說，量子運算技術要實用化，至少還得花費15～20年時間。

輝達與PsiQuantum都不願對最新的報導置評。

路透今年3月曾報導，PsiQuantum正從包括貝萊德在內的投資者籌募至少7.5億美元資金，使公司估值達到60億美元。

若最後確定敲定投資，PsiQuantum可望成為輝達首次投資於正在打造實體量子電腦的公司。 輝達在今年稍早投資了AI量子技術平台SandboxAQ，該公司籌資超過4.5億美元。

PsiQuantum與其他依賴特殊材料的量子運算新創公司不同，而是利用傳統的半導體製造技術、封裝與低溫冷卻技術來打造硬體。2021年，PsiQuantum宣布與革芯（GlobalFoundries）合作製造其量子處理器。PsiQuantum也正在開發一種光學網路光纖，用來連接其量子晶片。這種方法類似於某些AI晶片公司採用矽光子技術來加速資料傳輸速度。

PsiQuantum目前正與澳洲與美國政府合作，計劃在未來數年內分別在澳洲布里斯本與美國芝加哥打造兩座量子電腦。

量子技術有潛力執行極為複雜的運算，這類運算是就連目前採用輝達晶片、威力最強大的AI系統都無法處理的。量子運算技術有望推動多項科學與商業應用，包括在資安領域的突破。

輝達過去主要投資那些會大量採購並出租該公司繪圖處理器（GPU）算力的公司，例如日前揭露在截至3月底持有AI資料中心服務業CoreWeave的2,418萬股股票。不過，這回洽談投資PsiQuantum的性質不同，可能代表輝達希望搶先布局下一波運算革命。有些人認為，這波革命的影響甚至可能超越當前的AI浪潮，但仍需數年才能實現。

美國 澳洲 成功

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