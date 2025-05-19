美公債賣壓湧現 30年期殖利率飆至5% 反映穆迪降評

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國30年期公債殖利率突破5%的整數心理關卡，為4月來首見。路透
美國30年期公債殖利率突破5%的整數心理關卡，為4月來首見。路透

美國30年期公債殖利率突破5%的整數心理關卡，為4月來首見，反映信評機構穆迪上周摘除美國AAA頂級信評，引發美國債市走弱。

在台灣時間周一（19日）中午左右，美國30年期公債殖利率攀升多達6個基點，報5%。交易人士密切觀察殖利率是否會重返2023年底見到的5.18%水準，當時寫下2007年以來最高水準。

10年期公債殖利率攀升4%至4.52%。

穆迪上周五晚間宣布取消將美國信評等級從Aaa下調至Aa1，歸咎於歷屆政府和國會導致預算赤字不斷擴大，目前也無和緩的跡象。

這次的降評風險可能會加劇華爾街對美國公債市場的擔憂，此時國會正在討論更多沒有財源支持的減稅措施，而且在美國總統川普顛覆長期建立的商業夥伴關係、重彈貿易協議之際，美國經濟可能放緩。

美國 公債殖利率 債市

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