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英碳市場展潛力 可望創13.5萬職缺400億稅收

中央社／ 倫敦18日綜合外電報導

全球碳信用評等機構 BeZero Carbon發布一項新研究指出，英國碳市場具備顯著提振經濟潛力，預計2035年底前帶來高達10億英鎊（約新台幣400億）稅收、13.5萬個高端就業機會。

碳產業新聞網站Carbon Herald指出，這項稅收幾乎是數位服務稅收入的1.5倍，而新增的就業機會則有望使英國在全球碳市場中居領先地位。

這份發表於5月14日、名為「從風險到報酬」（From Risk to Reward）的研究報告，凸顯碳權產業能在各項不同領域創造就業的程度。

根據報告內容，英國碳市場到2035年底前所能帶來的13.5萬個高端就業機會，其中約8萬個來自天然碳移除計畫，包含生態學家、農民與林務人員等職務；另有約3萬個屬人工碳移除項目，例如直接空氣捕捉（DAC）設施，需聘用工程師與建築工人。

此外，還有約2.5萬個將來自碳市場的基礎與配套服務領域，涵蓋分析、法務與保險等專業工作。

英國碳市場的成長每年還能導入100億英鎊民間資金，投入具有高度影響力的國際計畫，金額相當於英國政府2024年的對外國際援助。

此外，這份研究報告還說到2035年底前，英國的人工碳移除量將超過政府所設國內目標的1300萬噸，也能達成2035年底前透過自然方式（如植樹）移除約500萬噸碳的目標。

屆時這兩者相加已近2000萬噸，有望讓英國政府原本設定的國內碳移除目標量提前5年達成。

高端 英國 報酬

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