Nvidia黃仁勳用中文高喊大家好 承諾會談AI、機器人 還會有驚喜！

美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（Nvidia）執行長黃仁勳19日在台北發表演說，一開場高喊「Hello Taiwan」，用中文說「大家好嗎」，並表示父母也到場在觀眾席。

黃仁勳表示，處於電腦生態系的核心，今天有一些驚喜，承諾會談到AI和機器人。他一開始先介紹輝達的緣起，從一家晶片開始，目標是打造運算平台，後來察覺新的運算途徑正在出現，現在輝達已成為AI基礎建設公司，未來AI將整合到所有層面，各方面都需要AI。