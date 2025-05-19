穆迪調降美國債信等級後 「拋售美國」心理再度發酵

投資人再度面對美國金融市場震盪開盤的一天，引發波瀾的原因並非關稅，而是對美國債務日益憂心，也對美國資產形成新的壓力。

穆迪上周五晚上宣布將美國信用評級從Aaa降至Aa1後，美股期指和美債期貨回落，美元也在亞洲早盤交易走低。穆迪歸咎歷任總統和國會讓預算赤字不斷擴大且毫無縮減跡象。這次降評可能加劇華爾街對美國公債的疑慮，尤其國會開始議決更多資金無著落的減稅措施。

上周五，美國10年期公債殖利率在交投清淡之際一度上揚至4.49%。

富蘭克林鄧普頓解決方案團隊副投資長高克曼（Max Gokhman）說：「在持續的無資金支持的大規模財政支出下，公債降評並不意外，這種情況只會加劇。」他說：「隨著大型投資者，無論是主權基金還是法人開始逐步將公債替換為其他避險資產，償債負擔成本將持續上升。不幸的是，這可能會為美國公債殖利率創造一個危險熊市加劇的循環，對美元施加進一步下行壓力，並降低美國股市的吸引力。」

富國銀行（Wells Fargo）策略師舒馬赫（Michael Schumacher）和馬諾拉托斯（Angelo Manolatos）在報告中告訴客戶，他們預期「10年期和30年期公債殖利率將因穆迪降級而再上升5至10個基點。」上升10個基點將使30年期公債殖利率突破5%，並達到2023年11月以來最高點。

公債殖利率上升通常會推升幣值，但對債務的疑慮反而讓市場對美元更不放心。

歐洲中央銀行總裁拉加德在法國論壇報（La Tribune Dimanche）周六刊出的專訪中表示，美元最近對反常歐元走貶，反映「金融市場某些部分對美國政策不確定感且失去信心」。

公債殖利率上揚，會推高利息支出，增添美國政府的債務負擔，這同時也可能因推升貸款利率（如房貸和信用卡利率），進一步導致經濟放緩。

美國財政部長貝森特周日接受NBC訪問時，談到穆迪降評時說：「穆迪是一個落後指標——這是大家對信用評級機構的看法。」

巴克萊銀行（Barclays）分析師在報告中表示，他們預期穆迪降級不會改變國會的投票結果，也不會引發美國公債的強制拋售潮，對貨幣市場影響有限。過去美國公債遭到降評後，往往後來也會回升。

巴克萊的麥克林（Michael McLean）、普拉丹（Anshul Pradhan）和厄爾（Samuel Earl）說：「自2011年標準普爾降評美國後，對美國政府降評已失去政治意義，當年影響也有限，甚至幾乎沒有。」

穆迪宣布降評同時，美國財政部報告指出，中國大陸3月減少持美國公債，引發市場對中國官方減持對美國債務和美元部位的臆測，但前財政部官員塞瑟（Brad Setser）在社群平台X上表示，這些數據顯示「縮減期限的操作而非真正撤離美元」。