本周開盤前 五件國際事不可不知

美中貿易意外緩和，加上美國總統川普中東行敲定多筆大單，帶動標普500指數上周連續五日上漲。不過，因穆迪調降美國債信評等，美股期指周一開盤下挫，公債殖利率看升，為本周美股表現投下變數。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

穆迪調降美國債信評等 美股期指下挫

紐約周日晚間交易的標準普爾500期指一度下跌0.9%，而那斯達克100期指下跌最多達1%。美國公債期貨跌至當日低點，且連續三周收黑，為今年最長跌勢。美國10年期公債殖利率周五收在4.437%。

Raymond James分析師指出，自2021年來，美國10年期公債殖利率4.5%是美股的重要分水嶺，一旦突破此關卡，大型股表現將受抑制。

標普500指數上周五正常交易時段收漲0.7%，道瓊工業指數上漲332點，那斯達克綜合指數上漲0.5%。一周下來，那指大漲7.2%，標普和道指各漲5.3%和3.4%，扳回今年來頹勢。

費半上周大漲10.2%，台積電（2330）ADR周五收在平盤，但一周漲勢也超過10%。輝達（NVIDIA）周線大漲16%，超微（AMD）大漲14%，這兩家公司分別和阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯達成人工智慧（AI）晶片的供貨協議。

穆迪降評 美痛失3A榮譽

穆迪將美國的評等從Aaa調降至Aa1，理由是對美國債務疑慮加劇。美國財長貝森特將穆迪評等機構稱為「落後指標」。

根據彭博 MLIV的調查，這次評等下調有可能成為市場拋售的催化劑，但不一定會重新引發「拋售美國」的焦慮情緒。

川普今和普京對話談論如何結束俄烏戰爭

川普表示，他將於周一和普京通話，討論如何結束烏克蘭的「血腥屠殺」。克里姆林宮表示，俄羅斯正準備一份可能停火的條件清單，並將和基輔私下協議。美國副總統范斯和國務卿魯比歐周日在羅馬和澤倫斯基會面。

據說普京認為在和川普通話之前，他手中握有強大籌碼，並有信心在年底前突破烏克蘭防線，完全控制他所宣稱的四個地區。

COMPUTEX 20日揭幕 黃仁勳集焦點於一身

今年的台北國際電腦展（COMPUTEX）明天揭幕，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的主題演講率先於19日登場，成為眾所矚目焦點。

鴻海（2317）集團董事長劉揚偉明天首度在COMPUTEX發表主題演講，可能強調該公司作為AI伺服器組裝業者的角色愈來愈重要。

印度智庫稱中國在印巴衝突對巴基斯坦提供衛星支持

印度國防部轄下研究團隊認為，本月印度和巴基斯坦的衝突中，中國大陸向巴基斯坦提供防空和衛星支持，可見北京方面直接參與了這場衝突。

聯合作戰研究中心主任Ashok Kumar在接受訪問時表示，中方幫助巴基斯坦重新組織了雷達和防空系統，以便更有效地探測印度的軍隊和武器部署。