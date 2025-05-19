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貿易戰衝擊 美歐陸企業對財測展望保守
全球上市公司第一季財報雖優於預估，但由於川普發動貿易戰，美、歐及中國大陸企業紛紛暫停對今年的財測，或對業績展望黯淡，強調成本上升，消費者信心下降，並對業務缺乏信心。
彭博情報部門的分析顯示，美國標普五百大企業第一季獲利成長率雖是預估的兩倍，但提高獲利展望的公司數，與維持或降低財測的公司數相比，比率已降到至少是二○一○來的最低水準。
歐股方面，ＭＳＣＩ歐股成分公司第一季獲利雖成長百分之五，遠比預估的負百分之一點五高，但分析師對今年企業獲利成長率預估已減緩到疫情以來之最。大陸ＣＳＩ三百指數成分股獲利預估比三月底頂峰下降百分之一點七。
由於貿易政策不明，一些企業主管更拒絕回答關稅相關提問。
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