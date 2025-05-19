瑞銀放棄純數位顧問服務
瑞銀（UBS）計劃6月關閉「UBS Advice」純數位機器人顧問服務，成為繼摩根大通（小摩）與高盛之後，最新一家放棄數位顧問服務的大型銀行。
瑞銀日前向美國證管會（SEC）提交的ADV表格顯示，現有UBS Advice帳戶將於6月13日左右，轉至另一個UBS財富管理產品UBS Access，客戶也能在6月9日之前選擇其他瑞銀服務。
文件顯示，瑞銀3月21日已在新帳戶關閉UBS Advice功能。瑞銀網站指出，UBS Advice的最低投資額為1萬美元，並按客戶投資的資產，每年收取0.75%的顧問費。
瑞銀2018年推出美國機器人顧問服務，以因應約15年前出現的競爭威脅，當時Wealthfront和Betterment等新創公司開始為投資人提供專業管理的投資組合。相較於一些對手自行打造機器人顧問產品，瑞銀選擇使用舊金山金融科技業者SigFig財富管理公司提供的技術。
但機器人顧問爭取到的客戶不如預期而且成長緩慢。小摩去年通關閉純數位機器人顧問服務J.P. Morgan Automated Investing，高盛關閉自動投資服務Marcus Invest，並將該部門的數位投資帳戶賣給Betterment。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言