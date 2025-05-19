ECB官員：利率須降至2%以下

過去以鷹派立場聞名的歐洲央行（ECB）決策官員、比利時央行總裁溫希（Pierre Wunsch）表示，在全球貿易戰可能抑制消費物價的情況下，ECB可能須調降基準利率到「略低於」2%的水準，暗示年底前可能降息超過1碼。

溫希接受英國金融時報（FT）訪問時：「我在觀察經濟－我們面對震撼與成長不確定時－這可能需要溫和支持性（的政策）」。他說，這可能暗示ECB必須調降基準的存款利率至略低於2%。ECB去年6月來已七度降息，從4%降至2.25%。

他認為，在4月2日後，歐元兌美元意外升值，可能壓低進口貨物的價格，進而降低通膨。

市場預期ECB將在6月5日降息1碼，下半年再降息1碼，調降基準利率到1.75%。一些經濟學家預估，ECB明年可能必須升息。

溫希指出，他不會對市場預期感到「震撼」，「我解讀的角度是，在2025年底的某個時間點，我們可能會有溫和支持性」的政策。