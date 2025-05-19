比特幣搶手！幣圈富豪被盯上 索求用加密貨幣支付贖金

加密貨幣價值飆升，比特幣去年就大漲54％，幣圈人士也因此身價水漲船高，但這些富豪的「線上財富」卻也帶來「線下」的人身安全威脅：犯罪者正企圖對幣圈主管及其家人進行暴力綁架，以索求用加密貨幣支付的數百萬美元贖金。

全球針對幣圈人士的暴力綁架事件愈來愈多，受害者遭人挾持毆打。犯罪者如今已非運用先進工具發動駭客攻擊，竊取虛擬帳戶內的財富，而是用簡單工具施暴、脅迫受害者，索取贖金。

在過去，帳戶遭駭一直是幣圈富豪的主要風險，為了阻擋駭客，精明的幣圈投資人讓數位錢包離線，改用實體裝置，提高了遠距駭入的難度，但實體世界的犯罪能避開這些防護手段。

比特幣安全公司Casa共同創辦人洛普（Jameson Lopp）說：許多人將安全層級提升到像藏在床下，但如果你很高調，就得擔心實體攻擊。

根據法國政府官員與幣圈專家，該國近幾個月至少有五起跟虛擬貨幣相關的綁架案，去年全球更有數十起。儘管有些罪犯迅速落網，但也凸顯組織犯罪所看中的龐大獲利。

法國內政部長霍塔尤（Bruno Retailleau）16日早上召集虛幣公司高層開會，提出新安全措施。他表示，13日Paymium老闆女兒的綁架未遂案，明顯與近期其他起案件類似，也就是幫派老大用加密通訊軟體Telegram、Signal等招募素未謀面的年輕人，然後「遙控」執行計畫。到目前為止，大部分被報導的攻擊受害者，都跟知名幣圈人士或在網上炫富有關。但一些犯罪份子也瞄準Coinbase等虛擬貨幣交易平台的用戶個資。