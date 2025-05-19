經濟環境不確定性增 美歐中企業暫停發布財測

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
由於美國總統川普發動貿易戰，美、歐及中國大陸企業紛紛暫停對今年的財測。（美聯社）
由於美國總統川普發動貿易戰，美、歐及中國大陸企業紛紛暫停對今年的財測。（美聯社）

全球上市公司第1季財報雖優於預估，但由於美國總統川普發動貿易戰，美、歐及中國大陸企業紛紛暫停對今年的財測、或看淡業績展望，強調成本上升，消費者信心下降，並對業務缺乏信心，促使分析師調降對未來幾季的獲利成長預估。

Horizon投資公司投資長蘭德表示，「財報季的重點不在於數字，而在於上市公司的說法。投資人不在意企業第1季的表現，因為無法決定新關稅經濟環境下的展望」。

彭博分析師的分析顯示，美國標普500指數成分企業第1季獲利成長率雖是市場預估的2倍，但提高獲利展望公司數、與維持或降低財測的公司數相比，比率已降到至少2010來最低水準。

歐股方面，MSCI歐洲指數成分企業上季獲利雖成長5%，遠優於預估的下滑1.5%，但分析師對今年企業獲利成長率的預估已減緩到新冠疫情以來之最。中國大陸滬深300指數成分企業的獲利預估值，已比3月底的頂峰下降1.7%。

Evercore ISI股市與量化策略師伊曼紐表示，企業正依不同的關稅及經濟情勢腳本，進行規劃，投資人則偏愛較不受關稅影響且獲利能力持續成長的公司。

美國沃爾瑪表示可能很快就必須漲價，強鹿農機公司（John Deere）預估關稅將提高今年度的成本5億美元，Expedia預測今年美國旅遊需求走軟，德國戴姆勒卡車也下修今年營收及獲利預估。

相對來看，科技業仍是這輪財報季的亮點。「科技七雄」已有六家公司公布業績，其中四家的營收預估都符合或超過分析師預估，Alphabet則未提出財測；輝達將於5月28日公布財報。

歐洲科技股的情況分歧。艾司摩爾（ASML）表示訂貨情況令人失望，但思愛普（SAP）表示需求依然強韌。

分析師 指數 美國

延伸閱讀

美中關稅戰休兵誰最受惠？漲幅分居第一二名 主要受益題材曝光

未來一周美股五大觀察變數 5月PMI將公布

關稅推升金價 好市多金條再限購 每次限買1根2盎司

沃爾瑪擬漲價 川普：不該怪罪關稅或轉嫁消費者

相關新聞

AI效應！微軟裁員6,000人 「招聘凍結」時代來臨

微軟上周宣布將在全球裁員約6,000人，揭露明顯的矛盾現象，即軟體市場蓬勃發展，全球最大科技業者卻裁減產品管理和軟體工程...

經濟環境不確定性增 美歐中企業暫停發布財測

全球上市公司第1季財報雖優於預估，但由於美國總統川普發動貿易戰，美、歐及中國大陸企業紛紛暫停對今年的財測、或看淡業績展望...

比特幣搶手！幣圈富豪被盯上 索求用加密貨幣支付贖金

加密貨幣價值飆升，比特幣去年就大漲54％，幣圈人士也因此身價水漲船高，但這些富豪的「線上財富」卻也帶來「線下」的人身安全...

ECB官員：利率須降至2%以下

過去以鷹派立場聞名的歐洲央行（ECB）決策官員、比利時央行總裁溫希（Pierre Wunsch）表示，在全球貿易戰可能抑...

瑞銀放棄純數位顧問服務

瑞銀（UBS）計劃6月關閉「UBS Advice」純數位機器人顧問服務，成為繼摩根大通（小摩）與高盛之後，最新一家放棄數...

蘋果牽手阿里 美國議員憂心

紐約時報報導，蘋果計劃與中國大陸雲端巨擘阿里巴巴合作，在中國大陸市場推出人工智慧（AI）服務，已引發美國國會議員憂心，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。