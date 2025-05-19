Switch 2黃牛價喊685美元

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電

任天堂Switch 2還沒上市，網路黃牛價已炒到逾10萬日圓（685美元），是零售價的一倍以上。

Switch 2到6月5日才開賣，電商網站上已有許多私人賣家，宣稱「保證買到」、「4日出貨」。

儘管黃牛手上沒有現貨，Switch 2抽選結果4月24日公布後，網路隨即出現大量轉售訊息，新主機的日本版建議零售價為49,980日圓，目前樂天市場和亞馬遜（Amazon）已喊到10萬日圓。

兩家線上商城都說，可能會對訂出高價的黃牛採取行動，但截至16日至少有50台Switch 2，以「預售」方式轉賣，開價約10萬日圓。

熱門遊戲主機容易成為黃牛目標，賣到二手市場賺取暴利。部分人士說，2017年Switch發行時，在風潮最盛之際最多有三成遭到轉賣。

售價 網路 黃牛

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