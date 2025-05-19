蘋果牽手阿里 美國議員憂心

紐約時報報導，蘋果計劃與中國大陸雲端巨擘阿里巴巴合作，在中國大陸市場推出人工智慧（AI）服務，已引發美國國會議員憂心，這項允許中國大陸iPhone用戶使用阿里巴巴AI的安排，可能幫助阿里巴巴改進AI能力。

報導引述知情人士指出，白宮官員與聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」在華府會見蘋果高層與說客時，直接提到了蘋果和阿里巴巴交易的條款、將共享哪些數據以及蘋果是否會與中國大陸監管單位簽署任何法律承諾的問題。

知情人士指出，蘋果主管3月在美中戰略競爭特別委員會的會議上，無法回答上述大部分問題。民主黨眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）以「極度令人不安」形容蘋果對於與阿里巴巴協議的不透明。

克利什納穆希還說，阿里巴巴是中共軍民融合戰略的典型代表，沒人知道蘋果為何選擇與阿里巴巴在AI上合作；而這項合作讓人擔心可能有助於阿里巴巴收集數據以完善其AI模型，並且導致蘋果漠視中國iPhone用戶的基本權利。

報導說，蘋果不曾公開承認在中國達成AI交易，但阿里巴巴董事會主席蔡崇信2月公開證實確有此事。

蘋果將新AI功能視為iPhone未來成功的關鍵，但中國大陸是蘋果在全球的第二大市場，若不與阿里巴巴AI技術合作，iPhone的中國大陸市占率可能落後於華為、小米等當地對手，對蘋果的中國大陸業務造成重大影響。