AI效應！微軟裁員6,000人 「招聘凍結」時代來臨

微軟上周宣布將在全球裁員約6,000人，揭露明顯的矛盾現象，即軟體市場蓬勃發展，全球最大科技業者卻裁減產品管理和軟體工程領域的員工，彭博資訊再盤點Intuit、Expedia等企業對以人工智慧（AI）提高效率的說法，宣告AI造成「招聘凍結」的時代正式來臨。

微軟並未宣布停止招聘，但裁員凸顯AI對程式編碼工作構成顯著風險，也象徵一個特殊時刻，即由AI驅動的科技榮景，正伴隨著巨大的經濟和政策不確定性。

布魯金斯學會（Brookings Institution）研究員金德說，「微軟裁員是生成式AI開始重塑工作的前兆」。對許多公司來說，當前AI帶來的生產力提升，似乎更勝增聘人手。Google母公司字母和微軟均表示，AI目前負責或協助30%以上編碼工作。

Flybridge資本合夥公司創投資本家布斯岡說，「我會說，科技七雄的聘僱已觸頂」，「這些公司可能永遠不會增聘員工。業者在員工數持平下，每年營收成長20%-30%」。

The Information報導，微軟表示，裁員僅影響3%人力，旨在減少管理層級。但六名現任和遭解雇員工說，公司高層數月來大談提振自動化的必要性，預示裁員行動。據微軟申報文件，公司總部所在的華盛頓州，上周遭裁職位中，軟體工程師占約40%。

微軟高層也不斷囑咐下屬，要用AI增加銷售、工程、客服等生產力。這和微軟對企業客戶的說法一致，該公司表示，自己也用對外推銷的AI技術，來減少人力費用。

微軟發言人說，並非以AI取代職務，而是增加效率。微軟執行長納德拉也公開表示，AI技術將帶來新形態的白領工作。

大型企業發現，ChatGPT和Claude的聊天機器人，編碼能力幾乎與人類相當，且速度更快。AI開發業者如Anthropic表示，AI編碼恐縮減未來招聘程式人員的計畫；亞馬遜執行長賈西也說，AI編碼工具省下數千小時、與逾2.6億美元人力成本。OpenAI在16日推出旗下最先進的編碼助理，能把複雜的軟體工程作業自動化；Google也在規劃類似工具。

另一方面，全球關稅和總經不確定性也恐使企業加速採用AI。不確定性往往會削弱聘僱，且研究顯示，經濟不景氣會促使企業增加IT投資。史丹福大學經濟學家布魯說，「因為AI，我不斷聽到科技業者討論要減少招聘或縮減總人力」。

然而，自動化是否因總經不確定性而加快發生，尚無法確知。但AI若能更以低廉的成本，讓工作自動化，並因企業不願在不確定性充斥之際聘人，可能會在勞動市場的某些部分形成完美風暴。布魯說，「寒冬未至」，「但已經飄落些許令人擔心的雪花」。