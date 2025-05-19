陸稀土出口慢半拍 供應鏈急

在美中貿易戰降溫後，中國大陸已開始鬆綁對稀土的出口管制力道，允許一些稀土出貨，但產業人士表示，中國大陸審批流程緩慢，依然可能干擾全球供應鏈。

中國大陸4月初對七種稀土礦料及永久磁鐵實施出口管制，要求出口商須獲得商務部批准才能出貨。出口商與中國大陸業者都表示，中國大陸商務部已批准一些稀土對歐洲出口，但流程太慢，難以因應需求。德國工業聯盟執行理事耐德馬克表示，「歐洲生產免受重大傷害的空間正迅速縮小」。

山東煙台正海磁性材料公司表示，已經收到出口許口，「恢復」接收一些客戶的訂單。德國福斯汽車指出，該公司含有稀土的零件供貨穩定，且供應商已經取得「有限數量的出口許可」。

業界擔憂中國大陸的官僚作風，可能影響審批流程。歐洲企業也不確定要如何證明自己採購的礦料不會轉入美國。成都銀河磁鐵公司表示，北京當局在意的是阻止永久磁鐵稀土流入軍事用途。該公司正協助客戶對主管機關提出聲明以取得出口許可，但「軍事相關」申請案不會獲得批准，「非軍用出口仍可獲准」。

上海製造業兼供應鏈專家強生認為，一些與北京當局有長期關係的大企業，能在獲得商務部批准之前就先取得稀土。北京策緯諮詢公司主管康伯斯表示，基於美中貿易戰停火90天，中國大陸將批准更多的申請案，但不確定性仍然存在。

目前還不清楚中國大陸是否已開始批准對美國出口。洛克希德馬丁製造的F-35戰機使用永久磁鐵稀土。北京的新規預料將對洛克希德造成短期問題，並迫使該公司長期調整供應鏈。洛克希德馬丁表示，有足夠稀土礦料供今年之需。