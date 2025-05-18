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澳洲總理將會歐盟主席 稱不太可能達成自貿協定

中央社／ 羅馬18日綜合外電報導

澳洲總理艾班尼斯今天出席新任教宗良十四世的就職彌撒，期間將會晤歐盟執委會主席范德賴恩。艾班尼斯昨天於羅馬受訪時，淡化了屆時雙方在自由貿易協定方面取得突破的可能性。

路透社報導，澳洲2023年10月拒絕歐盟（EU）的自貿協定提案，雙方早從2018年就針對自貿協定展開洽談。當時這項提案遭到澳洲部分農業團體反對，且在糖、牛肉及乳製品等農產品方面也沒能滿足澳洲政府的期望。

艾班尼斯（Anthony Albanese）今天將在羅馬天主教新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）就職彌撒場邊，與范德賴恩（Ursula von der Leyen）會面。艾班尼斯受訪稱，這次會面不太可能在達成協議方面取得重大進展。

根據艾班尼斯昨天於義大利首都羅馬接受媒體訪問的內容，他表示：「我不預期會有任何重大宣布。」

艾班尼斯還說：「我們能做的就是在領導層級上，重新建立我與范德賴恩女士之間的聯繫。」

歐盟 澳洲 羅馬 艾班尼斯

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