寧願拚3份工也不做1份正職…Z世代為何瘋「微輪班」？ 最新調查揭真相

摘要 1.因應高生活成本、升遷困難與延後退休潮，Z世代掀起「微輪班」熱：每天工時少於6小時、彈性接案或多重兼職。 2.AI助攻下，企業能大規模個人化排班，讓彈性工時成新常態。 3.此模式雖提升時間掌控力，卻也帶來勞工疲憊、產下滑能等問題，成為職場管理新挑戰。

隨著生活成本不斷上升，薪資卻停滯不前，人們被迫延後退休，年輕一代更難晉升到更高階職位。不少Z世代選擇主動出擊，不僅選擇同時為多個雇主工作，更透過「微輪班」（Micro-Shifts），在面對個人責任的同時，保持工作彈性。

人資管理系統公司Deputy最近發布的《大轉變：美國2025最新職場趨勢報告》（The Big Shift: US 2025）指出，微輪班是每天6小時或更短工時安排，以照顧家人、進修學習，或兼職其他工作。而在所有微輪班員工當中，有51.5％是Z世代。

現況：1/5勞工從事多份工作

短時數、高彈性已成企業留才標配

造成微輪班普及，有三大原因。

首先是經濟壓力。在Deputy系統中，有五分之一勞工從事多份工作。《富比世》（Forbes）認為，這反映短時數、高彈性的班表不只是便利，而是必須。

其次是科技進展，使企業可提供大規模個人化排班，配合員工需求，AI在其中就發揮關鍵作用。

再者是以人力為主的服務需求提升，像是醫療服務、長照、餐旅業等需要人性化接觸的工作增加，特別是高收入家庭創造出更多穩定的職位，有別於傳統零工工作的不穩定性。

這些變化，為想要掌控時間的人開啟新道路。Deputy執行長馬汀采薇琪（Silvija Martincevic）表示，微輪班並非工作變少，而是更聰明工作，讓每一段微型工時都對員工和雇主更有效益，更可為美國經濟帶來5％～10％成長，約2.1兆美元（約合新台幣63.8兆元）的國內生產總額。

因此，她認為，願意擁抱微輪班制度的企業，將在吸引和留住人才上具有優勢。《財星》（Fortune）也指出，企業應該考慮提供財務保障、工作彈性，並對合約制工作抱持開放態度，強調公司對真誠、多元的承諾，才能吸引最傾向同時為多份工作效力的Z世代。

對Z世代而言，微輪班也會讓他們的職涯加值。技術職涯平台Dice總裁方斯沃斯（Paul Farnsworth）認為，隨著AI崛起，持續學習、隨時調整職涯方向，比以往都更重要，而微輪班的彈性，讓人們可在進修、探索不同技術領域和實際工作間取得平衡。

「多工模式」也伴隨副作用

勞工易疲憊、產能較低也更難管理

然而，這種多工模式，其實也伴隨陰暗面。薪資管理公司Paychex調查逾1000位美國勞工，發現身兼多職的勞工更容易感到疲憊、缺乏靈感，即便他們對自身工作、生活平衡略感滿意，但他們的生產力明顯較低，而且多數人表示，在其他職位會更健康。

另外，此報告受訪的200位經理人也指出，身兼多職的勞工留職時間短，學習速度、技能成長均緩慢，組織能力也不理想，而且難以融入公司文化，比傳統型態的員工更難管理。

然而，《衛報》（The Guardian）指出，身兼多職就是目前職場的新現實。因為若要負擔2025年的「美好生活」，對很多人而言，恐怕沒有任何選擇餘地了。

資料來源：《富比世》、雅虎財經、《衛報》

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《原文寧願拚三份工，也不做一份正職！Z世代為何瘋「微輪班」？最新調查揭真相》