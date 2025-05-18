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美中關稅戰休兵誰最受惠？漲幅分居第一二名 主要受益題材曝光

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美中關稅戰暫歇，美股和台股受惠最多。路透
美中關稅戰暫歇，美股和台股受惠最多。路透

美中關稅戰暫歇，美股台股受惠最多，在全球主要股市中漲幅分居第一、二名。各類股中，科技股漲勢最猛，分析認為，倘若關稅風險消退，科技股還有進一步上漲空間。

貿易緊張降溫後，以美股表現最佳。美國總統川普在4月9日宣布對等關稅暫停90天，此後的五個交易日，彭博美國指數跳漲8.4%。而美中在5月9日重啟貿易談判，美股之後五天也躍升5.3%。而美股漲勢雨露均霑的程度也在主要市場中稱冠。

台股緊追在後，4月9日後五天，台股走升7.7%，5月9日的後五天漲4.7%，漲幅僅次於美股。

相形之下，日股、法股、瑞士股市漲幅有限。另外，遭川普關稅直接鎖定的國家，如加拿大、墨西哥、中國大陸走勢溫和，在5月9日過後五天，漲幅分居第七、八、十名。

全球科技股是貿易戰降溫的主要受益題材，科技股在對等關稅暫停後五天飆升11.6%，在美中啟動貿易談判後五天攀漲7.3%，暗示倘若貿易風險降低、避險情緒趨緩，仍有續漲空間。

賓州大學華頓商學院教授席格爾（Jeremy Siegel）16日表示，美中關稅暫停為「川普轉向」（Trump pivot），他更加看多美股，預料少了川普關稅，股市還能再漲10%，並說市場還有許多正面消息，如通膨數據優於預期、川普中東行取得許多合約。

席格爾有「華頓奇才」（Wizard of Wharton）的美譽，他說美股可能讓再創新高，讓所有人大感意外。

台股 川普 科技股 美股 關稅

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