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中美貿易煙硝再起？陸對美歐日台共聚聚甲醛課反傾銷稅 對美最高74.9%

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
中國廣東省深圳市鹽田港碼，4月17日堆放著許多貨櫃。路透
中國廣東省深圳市鹽田港碼，4月17日堆放著許多貨櫃。路透

中國商務部18日宣布，針對來自歐盟、美國日本及台灣的共聚聚甲醛（POM copolymers）進口產品徵收反傾銷稅，而且稅率最高達74.9%。

其中，美國進口產品面臨最高稅率，為74.9%；歐洲產品則被課徵34.5%的稅率。

日本進口產品則整體適用35.5%稅率，但日本旭化成公司（Asahi Kasei Corp）獲得特定企業稅率，為24.5%。

另外，來自台灣的進口產品則被課32.6%的反傾銷稅，但台塑（Formosa Plastics）與台灣寶理塑膠（Polyplastics Taiwan）則分別獲得較低的企業專屬稅率，分別為4%與3.8%。

反傾銷 日本 美國

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