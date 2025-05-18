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逾兆美元商機！黃仁勳中東奪肥單 謝金河：全球供應鏈將洗牌

聯合新聞網／ 綜合報導
「AI教父」黃仁勳。圖／路透
「AI教父」黃仁勳。圖／路透

美國總統川普日前抵達沙烏地阿拉伯展開訪問，實權在握的沙國王儲穆罕默德．沙爾曼親赴利雅德哈立德國王國際機場迎接，現場也有輝達執行長黃仁勳現身，並分別與沙爾曼與川普互動致意。對此，信傳媒董事長謝金河指出，這場看似單純的外交行程，實則蘊含龐大產業利益與戰略部署。黃仁勳此次出訪，不僅為輝達爭取到上萬片AI晶片訂單，更牽動全球科技產業鏈的重組。

謝金河今（18日）發文表示，川普此行修復了美沙多年以來的緊張關係，並邀請特斯拉執行長馬斯克與黃仁勳同行，助攻兩家企業在中東取得重大成果。其中黃仁勳獲沙國Datavolt公司下單1.8萬片H300 AI晶片，預估帶來逾兆美元商機，供應鏈整體受惠，連帶推升AMD與台積電等相關企業的發展機會。

他也指出，輝達曾因美中關係緊繃而股價重挫，從高點153.13美元跌至86.62美元，市值蒸發1.3兆美元。川普此行不僅為輝達「解圍」，也提振了整體科技股的市場信心。

綜觀整趟行程，謝金河認為，川普雖經常以突如其來的方式行事，但其實際操作常展現高明戰略與明確成效。此次中東之行，不僅重新形塑美國的區域影響力，也為美國科技業在全球市場布局寫下新頁。

中東 台積電 沙烏地阿拉伯 特斯拉 美國 馬斯克

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