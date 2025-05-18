史上首次 美信評全面失守3Ａ等級

國際信評機構穆迪（Moody's）十六日以政府債務與利息償還成本不斷增加為由，將美國的主權信用評等，從Ａａａ調降至Ａａ1；使全球三大信評機構都不再給予美國最頂級評等，且評等展望由「負向」變為「穩定」。這是美國有史以來首次完全喪失Ａａａ最高信評。標普最早於二○一一年就將美國降評，惠譽於二○二三年跟進。

穆迪表示，十多年來，美國政府財政赤字和利息支付率，已攀升至遠高於同等信評主權國家的水準；至二○三五年，預估聯邦赤字將從去年占經濟產值的百分之六點四，擴大至近百分之九，主要囿於債務利息支出增加、（社福支出等）應享權益支出上升，以及政府稅收表現相對疲弱。

美國財政惡化 未來展望轉為穩定

有鑒於此，穆迪預估二○三五年聯邦債務負擔將從去年占國內生產毛額（ＧＤＰ）百分之九十八，增至約百分之一三四。另外，失控的預算赤字代表，美政府的借款將加速膨脹，因此長期將推高利率。Ａａ1和奧地利及芬蘭一樣，在下調信評等級後，穆迪同時將對未來美國評級展望，從「負向」變為「穩定」。

穆迪此次調降美國信評，比全球三大信評機構中的另外兩家，即二○一一年八月的標準普爾全球（S&P Global）和前年八月的惠譽（Fitch）晚了不少。

標普於二○一一年八月在三大信評機構中開第一槍，將信評從ＡＡＡ調降至ＡＡ＋，理由是立法與行政部門達成的債務上限協議，並未達標普認定足以維持美國中期債務情勢穩定的規模，也反映出這兩大部門在因應財經挑戰時，政策的有效性、穩定性及可預測性都已弱化。

失頂級評等 打臉川普經濟繁榮說

惠譽在二○二三年八月將信評從ＡＡＡ下修至ＡＡ＋時聲明中指出，預估未來三年美國財政將惡化、政府整體債務負擔居高不下且日益沉重，以及治理日漸削弱。

法新社十六日報導說，美國當天終於喪失三大信評機構的三Ａ頂級評等，對總統川普宣稱的美國經濟實力強大和論述形成打擊。

這對川普本人也是壞消息，就在當天，其第二任的旗艦財政法案因數位共和黨財政鷹派人士反對，未能在國會通過關鍵表決。這項涵蓋川普二點○內政核心的法案無法推進，對稅收及支出政策是一大打擊。

對此，白宮通訊主任張振熙在社群媒體Ｘ發文，點名批評穆迪首席經濟學家詹迪，稱詹迪是美國總統川普的政敵，「沒人會對（詹迪）他的分析認真，他至今已一而再、再而三被證明（分析）錯誤」。白宮發言人德賽也歸咎前總統拜登領導的舊政府過去四年造成美國債務增加。