穆迪降評 美痛失3A榮譽 三大信評機構都不再給頂級評等

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國政府主權信用評級遭到國際信評機構穆迪調降，由最高等級Aaa下調至Aa1。圖／聯合報系資料照
美國政府主權信用評級遭到國際信評機構穆迪調降，由最高等級Aaa下調至Aa1。圖／聯合報系資料照

信評機構穆迪（Moody's）16日宣布將美國的主權信用評等從最高的Aaa級降到Aa1級，且評等展望由「負向」變為「穩定」。全球三大信評機構如今都不再給予美國最頂級評等，對美國總統川普的經濟實力和繁榮論述形成打擊。消息一出，美國10年期公債殖利率一度飆升至4.49%。

這是美國有史以來首次完全喪失Aaa最高信評。標普最早於2011年就將美國降評，惠譽2023年跟進。

穆迪聲明中指出，「儘管我們認知到美國強大的經濟與金融實力，但這已不再能完全抵消美國財政指標下降」。穆迪警告，美國政府負債水位持續上升，財政赤字不斷擴大。

圖／經濟日報提供
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穆迪預計2035年時美國聯邦財政赤字占國內生產毛額（GDP）比率將從去年的6.4%，上升到9%，主要受累於債務利息支出增加、應享權益支出（例如社會福利支出）上升，及政府稅收表現相對疲弱。

穆迪並表示，美國在21個信評等級中被降評一級，是在反映美國十多年來政府負債及利息支付比率遠高於擁有類似主權評等的國家。

白宮隨後在社群平台X上反擊，白宮聯絡室主任張振熙（Steven Cheung）痛批穆迪首席經濟學家詹迪（Mark Zandi），指控詹迪是川普的政治反對者。張振熙說：「沒人會認真看待他的分析。他過去不斷被證實分析錯誤。」但詹迪並非這份報告的作者，而且他是與信評無關的部門工作。

華府右翼智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）學者、前川普經濟顧問摩爾（Stephen Moore）也大罵穆迪「離譜」。

川普 美國

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