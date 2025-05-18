陸拋美債持有量退居第三 台灣名列第11 退步一名

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
中國大陸3月拋售美國公債，美國公債投資部位近25年以來首度低於英國，把美國第二大債權國地位拱手讓人。 路透
中國大陸3月拋售美國公債，美國公債投資部位近25年以來首度低於英國，把美國第二大債權國地位拱手讓人。 路透

中國大陸3月拋售美國公債，美國公債投資部位近25年以來首度低於英國，把美國第二大債權國地位拱手讓人。

16日出爐的數據顯示，大陸3月賣超276億美元美國長期公債，截至3月持有的美國公債降至7,654億美元，退居美國第三大債權國，英國以7,793億美元名列第二。英國持有的美債部位超車大陸，是自2000年10月以來首見，也是北京當局正尋求逐步出脫美國資產並分散投資的最新跡象。

台灣截至3月為美國第11大債權國，比2月退步一名，但持有規模連續第三個月增加，達到2,978億美元。

美國公債持有規模變化 圖／經濟日報提供
美國公債持有規模變化 圖／經濟日報提供

就3月而言，日本、英國、加拿大和比利時都加碼買進美債。日本持有美債部位連續第三個月增加，達到1.13兆美元，仍是美國最大債權國。加拿大則買進201億美元，整體部位來到4,262億美元。

整體而言，外國截至3月持有美國公債增至9.05兆美元，是連續第三個月上升，並改寫歷史新高。

大陸投資人持有的美國公債2018年以來呈現減少趨勢，2019年日本超越大陸，成為美國最大債權國。法國外貿銀行亞太首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）說：「中國大陸持續緩慢拋售美國公債，對美國而言是警訊。過去數年這個警訊持續亮起，美國早該採取行動。」

美國財政部前官員、目前任職於美國外交關係委員會的塞瑟（Brad Setser）認為，大陸此舉目的是縮短持有的美國公債期限，而非真的要拋棄美元。大陸過去一年持續加碼買進美國短期公債，截至3月短期國庫券占大陸持有美國公債比率，是2009年以來最高水準。

美國公債 英國

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