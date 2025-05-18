OpenAI將推新工具 加速程式設計

OpenAI將推出協助ChatGPT用戶提高軟體開發效率的新人工智慧（AI）工具，追隨Google等業者腳步，進軍這個日益擁擠的市場。

OpenAI 16日在部落格中表示，這個名為Codex的AI代理人，以該公司o3 AI推理模型軟體工程強化版codex-1為基礎，將能編寫軟體功能、除錯和測試。

Codex瞄準具備一些科技知識的族群，目前仍處於初期階段，功能有限，初期將以「研究預覽版」形式供ChatGPT Pro、Enterprise和Team付費用戶使用。

用戶起初將能「頻繁」使用Codex，但OpenAI數周後將設下限制，該公司屆時將提供用戶購買額外點數來使用Codex的選項。

OpenAI代理工具研究主管托賓（Josh Tobin）表示，OpenAI希望旗下AI程式設計助理最終成為「虛擬隊友」，自動完成人類工程師費時「數小時甚至數天」才能做完的工作。

包括微軟公司旗下Github和Alphabet的Google在內，提供程式設計師AI工具的科技公司愈來愈多。Cursor開發商Anysphere及Windsurf等一些新創企業，也藉由提供結合AI的程式設計助理吸引用戶與投資人。