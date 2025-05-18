阿聯建AI重鎮傳OpenAI助攻 甲骨文、輝達也可能參與

以聊天機器人ChatGPT聞名於世的OpenAI據傳計劃協助阿拉伯聯合大公國，打造一座用電容量高達5GW的資料中心，規模將是世上數一數二大，押注中東是該公司在全球布建人工智慧（AI）基礎設施的重要據點。

阿聯最近宣布打造5GW資料中心園區，彭博引述知情人士說法指出，OpenAI可望是入駐該園區的重量級租戶。這消息人士表示，OpenAI最後是否參與還未定案，但短期內可望正式宣布。

消息來源說，甲骨文公司（Oracle）也參與這項計畫，將協助推動這座阿布達比園區第一期開發計畫。一旦完成，這座設施將占地十平方英里，用電可能多達五座核反應爐的發電量，遠超過OpenAI及其勁敵旗下任何設施的用電量。

美國與阿聯官員15日表示，與中國大陸關係密切的阿布達比AI公司G42，將與多家美商合作興建一座5GW資料中心。這項消息傳出時，正值美國總統川普訪問阿聯，是他中東行程的一站。

知情人士說，除了OpenAI和G42之外，阿布達比科技投資公司MGX也考慮參與。OpenAI對此不予置評，甲骨文尚未回應記者求證採訪，G42、MGX和美國商務部也未回應。

另據CNBC引述的消息人士，AI晶片龍頭輝達將提供搭載Blackwell GB300系統的硬體。

這座規劃中的園區，是OpenAI「星際之門」計畫的一部分。OpenAI、軟體銀行集團和甲骨文1月與川普共同宣布這項支援AI發展的合資計畫，預計未來四年投資總額上看5,000億美元。本月OpenAI表示，將尋求與外國政府合作，在美國境外開發更多AI資料中心，鞏固美國在這領域的領導地位。

OpenAI投入阿聯計畫，形同協助中東在提供AI服務所需基礎設施上迅速占有一席之地；此舉也有助OpenAI達成既定目標。去年底，OpenAI遊說拜登政府，強調有必要布建容量達5GW的資料中心。

OpenAI首座美國「星際之門」園區可望達到1.2GW，並醞釀在美國境內設置多達十座。

阿聯資料中心園區是美國與阿聯雙邊架構的核心，目標是促進雙方AI合作。這項協定可能涉及對波灣國家銷售超過百萬顆高階輝達晶片。川普的大策略，是在世界各地推廣運用美國技術發展AI，防止中國大陸取得支配地位。