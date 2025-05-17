美股大盤恐難再漲 大摩建議「拋售AI類股」：買這些較有賺頭

美國股市近來漲勢凌厲，與上月賣壓沉重的情況形成鮮明對比。不過，摩根士丹利財富管理部門投資長夏雷特（Lisa Shalett）警告，美股這波強勁反彈即將走到盡頭，建議投資人拋售科技股，轉進金融等族群。

夏雷特16日接受彭博電視節目訪問時表示，「美股七雄」大型公司營收成長持續減速，以及美國企業整體獲利動能減弱，將縮限美股進一步上漲空間。夏雷特說：「我認為美股將在此原地踏步，這波漲勢很難合理化。」

如果從4月8日，即美國總統川普宣布暫停對許多國家課徵較高關稅的前一天算起，美股標普500指數已大漲約19%。那斯達克100指數則在從歷史高點下跌20%約一個月後重返牛市，主要反映美國大型科技股勁揚帶來的效益。

不過，夏雷特指出，驅動美股反彈的人工智慧（AI）巨擘題材已「嚴重變質」，這些業者營收成長率已下滑，而且資本支出「軍備競賽」正打得火熱，自由現金流殖利率也持續下降。夏雷特也提醒投資人不應無視中國大陸AI新創公司DeepSeek發展成果；該公司已對美國科技發展主宰地位構成挑戰。

夏雷特呼籲客戶獲利了結科技股，重新部署資金至金融、能源和醫療保健等法規鬆綁受益族群，看好這些類股上漲空間較大。