差點買下Netflix！Google執行長親曝最大遺憾 「公司內部曾激烈討論」
Google執行長皮伽（Sundar Pichai）表示，他直到今天仍會懷疑有些公司做過的決定是否正確，其中一個就是，即便公司內部曾做過深度討論，但卻從未出手收購Netflix。
Business Insider報導，皮伽在16日上架的「All-In Podcast」節目中接受長篇專訪。在訪談尾聲，主持人David Friedberg問他，何時是他最驕傲的時刻，以及他的最大遺憾為何。Friedberg本人也是前Google員工。
皮伽說：「我們曾在某個時刻討論過Netflix，內部超級認真地討論。」
皮伽表示，公司對於收購像是Netflix這類的公司總是「激烈辯論」，而且公司也「接近」作成交易。不過，他後來也澄清，對他來說，未決定進行這項收購並不算是「遺憾」。
英國科技研究公司CCS Insight曾在2014年預測，Google將在2015年收購Netflix，但這項收購案當時並未引起廣泛報導討論。
自從2016年開始全球擴張，Netflix已成為娛樂業最顯赫的企業，並達到超越3億名訂戶。雖然Google已靠著其智慧電視平台Google TV和網路串流服務YouTube TV進軍電視圈，但該公司從未像Netflix一樣完全打入傳統的串流界。
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