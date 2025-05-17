習近平的報復？陸3月逆勢大賣美債 美第二大債主換人當

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經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
中國大陸3月拋售美國公債，把美國第二大債權國地位讓給英國。路透
中國大陸3月拋售美國公債，把美國第二大債權國地位讓給英國。路透

中國大陸3月拋售美國公債，美國公債投資部位本世紀以來首度低於英國，把美國第二大債權國地位拱手讓人。

16日出爐的數據顯示，中國大陸3月賣超276億美元的美國長期公債，截至3月該國持有的美國公債降至7,654億美元，退居美國第三大債權國，英國以7,793億美元名列第二。日本仍是美國最大債權國，截至3月持有1.13兆美元美國公債，連續第3個月增加。

台灣截至3月為美國第11大債權國，比2月退步一名，但持有規模連續第3個月增加，達到2,978億美元。整體而言，外國截至3月持有的美國公債增至9.05兆美元，也是連續第三個月上升，並改寫歷史新高。

中國大陸投資人持有的美國公債2018年以來呈現減少趨勢，2019年日本超越中國大陸，成為美國最大債權國。法國外貿銀行（Natixis SA）亞太首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）說：「中國大陸持續緩慢拋售美國公債，對美國而言是警訊。過去數年這個警訊持續亮起，美國早該採取行動。」

美國財政部前官員、目前任職於美國外交關係委員會的塞瑟（Brad Setser）則認為，中國大陸此舉目的是縮短持有的美國公債期限，而非真的要拋棄美元。中國大陸過去一年持續加碼買進美國短期公債，截至3月短期國庫券占中國大陸持有的美國公債比率，是2009年以來最高水準。

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