比特幣大漲推手？Fed悄悄重祭QE大買美債 最大受惠資產曝光
美國聯準會（Fed）最近悄悄採取量化寬鬆（QE）購債行動，已使比特幣、黃金和大宗商品為之一振。
MarketWatch報導，Fed上周悄悄買進美國公債，四天累計買了價值436億美元，光是5月8日當天就買進88億美元的30年期美國公債，上周初買的348億美元美債另計。
儘管QE通常助漲美股行情，但這回Fed重啟QE是偷偷為之，在美元疲軟和地緣政治緊張氣氛日益升高之際，最大受惠資產反倒是黃金、比特幣和拉丁美洲市場，近來相關資產的報酬率都很可觀。
分析師指出，Fed不動聲色買進美債、在市場挹注資金，多數投資人尚未察覺，這可能加速黃金、比特幣、拉美資產漲勢。
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