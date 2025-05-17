輝達高階晶片轉賣大陸？黃仁勳揭難走私原因 信心喊：大家非常謹慎
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日抵達台灣，在台一舉一動備受關注。針對輝達人工智慧（AI）晶片轉賣至中國大陸的疑慮，黃仁勳17日表示，對輝達貿易夥伴有信心，目前沒有輝達半導體轉賣至中國大陸市場的證據。
黃仁勳向彭博新聞表示，輝達硬體大到不容易跨境走私，該公司客戶也了解法規並自我監控。輝達最新旗艦產品以整合系統形式銷售，最多可能包含72顆圖形處理器（GPU）及36顆處理器，要價數百萬美元。
黃仁勳說：「沒有任何AI晶片轉賣的證據，這些系統既大又重，Grace Blackwell系統重量逼近2公噸，短期內無法把這套系統放進口袋或背包。更重要的是，輝達產品銷往的國家和企業了解不允許轉賣，大家都想繼續採購輝達業內最先進技術，所以會以非常謹慎的態度自我監控。」
美國前總統拜登政府曾制定所謂的AI擴散規定，以避免銷往其他國家的貨物轉賣至中國大陸，現任總統川普已決定撤銷這項規定。黃仁勳對川普新措施表示歡迎，強調限制美國技術在全球流動絕對是錯誤舉動，讓美國技術儘可能在全球發揚光大，才是美國該做的事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言