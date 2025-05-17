快訊

周末雨神狂轟！17縣市大雨特報 7地大雷雨警報

114會考國文／考題是「模擬考等級」！考生認有難度：碰上文言文題目就累了

偷吃遭求償700萬…科技男開撕 控制狂妻是國中師奪童貞「活在恐懼中」

輝達高階晶片轉賣大陸？黃仁勳揭難走私原因 信心喊：大家非常謹慎

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
輝達執行長黃仁勳表示，目前沒有輝達半導體轉賣至中國大陸市場的證據。路透
輝達執行長黃仁勳表示，目前沒有輝達半導體轉賣至中國大陸市場的證據。路透

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日抵達台灣，在台一舉一動備受關注。針對輝達人工智慧（AI）晶片轉賣至中國大陸的疑慮，黃仁勳17日表示，對輝達貿易夥伴有信心，目前沒有輝達半導體轉賣至中國大陸市場的證據。

黃仁勳向彭博新聞表示，輝達硬體大到不容易跨境走私，該公司客戶也了解法規並自我監控。輝達最新旗艦產品以整合系統形式銷售，最多可能包含72顆圖形處理器（GPU）及36顆處理器，要價數百萬美元。

黃仁勳說：「沒有任何AI晶片轉賣的證據，這些系統既大又重，Grace Blackwell系統重量逼近2公噸，短期內無法把這套系統放進口袋或背包。更重要的是，輝達產品銷往的國家和企業了解不允許轉賣，大家都想繼續採購輝達業內最先進技術，所以會以非常謹慎的態度自我監控。」

美國前總統拜登政府曾制定所謂的AI擴散規定，以避免銷往其他國家的貨物轉賣至中國大陸，現任總統川普已決定撤銷這項規定。黃仁勳對川普新措施表示歡迎，強調限制美國技術在全球流動絕對是錯誤舉動，讓美國技術儘可能在全球發揚光大，才是美國該做的事。

半導體 川普 美國 輝達 黃仁勳

延伸閱讀

不只6萬元！黃仁勳專機停松山機場 民航局揭6天收費真實金額

麵食館變最夯私廚！黃仁勳光顧「鄒記食舖」超難預約 有人脈才吃得到

綠不滿蕭美琴被指蹭黃仁勳 柳采葳：「賴皇」玻璃心碎了

與台積電團隊晚餐暢談3小時 黃仁勳讚氣氛很棒

相關新聞

輝達高階晶片轉賣大陸？黃仁勳揭難走私原因 信心喊：大家非常謹慎

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日抵達台灣，在台一舉一動備受關注。針對輝達人工智慧（AI）晶片轉賣至中國大陸的疑慮，...

黃仁勳：供陸取代H20晶片降規版晶片 將不再是Hopper系列

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳周六表示，輝達專供中國大陸銷售的Hopper降規版H20晶片也遭美國政府管制後，不會再對...

穆迪調降美國主權信評 美國喪失3A最高評等

穆迪信評機構16日宣布將美國的主權信用評等從最高的Aaa級降到Aa1級，使全球3大信評機構都不再給予美國最頂級評等，且評...

預期美國債務負擔持續增加 穆迪下調美國頂級債信評等

全球三大信評機構之一的穆迪（Moody’s）16日將美國債信評等從原來的Aaa降一級至Aa1，不過未來展望則從「負面」調...

日第1季GDP意外萎縮0.7% 顯示經濟成長潛力偏低

日本上季經濟一年來首見萎縮，可見在美國總統川普關稅措施衝擊發酵前，日本已顯露脆弱體質。馬來西亞上季經濟成長增幅呈現一年來...

1分鐘看世界／Meta新AI模型發布延後 引發內部擔憂

知情人士透露，Meta又延後了旗艦級人工智慧（AI）「Behemoth」大型語言模型（LLM）的發布，引發內部對其數十億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。